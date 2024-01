Altro investimento di pedone oggi martedì 23 gennaio a Biella, l'ennesimo in questi giorni.

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale arrivata sul posto che sta effettuando i rilievi, ma un uomo è stato investito mentre attraversava la strada, in via Torino, nei pressi di piazza Adua.

Sul posto immediato l'arrivo del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale.