CAI Biella, al via l'attività del gruppo Alpinismo giovanile, domani la presentazione

In rampa di lancio la nuova stagione del gruppo dell’Alpinismo giovanile della sezione di Biella del Club alpino italiano.

Sabato 20 gennaio alle 18 presso la sede del sodalizio in via Pietro Micca 13 a Biella, saranno illustrate le dodici attività previste per i giovanissimi nel 2024 dalla responsabile delle attività, Elena Maculan, e da tutta la sua squadra di accompagnatori.

Nel programma stilato si trova praticamente di tutto. A partire dall’uscita invernale sulla neve a calendario per il 10 febbraio, per trovare distribuite poi nell’anno un’escursione in mountain bike nella Bessa, un’arrampicata in falesia, una discesa in grotta, una salita al Felik del Monte Rosa e anche un trekking sul Monviso di tre giorni. A chiudere a ottobre la castagnata a Bagneri, nella baita punto di appoggio del Cai Biella.

Tutti gli appuntamenti saranno seguiti da istruttori qualificati dei gruppi della sezione di Biella dai raider della mountain bike, ai rocciatori della «Guido Machetto» e gli esploratori del sottosuolo del Gruppo speleologico biellese Cai.