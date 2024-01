Biella Motor Team tra premi e cena sociale

La scuderia Biella Motor Team sta scaldando i motori. La cena che chiuderà l’annata 2023 sarà l’ideale momento d’apertura della nuova stagione. In quell’occasione verranno premiati piloti e navigatori della scuderia laniera che si sono distinti lo scorso anno nelle gare a cui il sodalizio guidato da Claudio Bergo era presente.

Tra di loro ci sono Luca Valle e Cristiana Bertoglio che corrono nei rally storici con la loro Porsche 911 SC preparata dalla Motorsport Racing di Gianni Bianchini, e che nel 2023 hanno vinto il prestigioso Michelin Trofeo Storico organizzato dall’azienda francese per i clienti che corrono con i suoi pneumatici. Una serie articolata su dieci appuntamenti scelti tra le gare che fanno parte del Campionato Italiano e le migliori del Trofeo Rally di Zona. I coniugi biellesi, con una serie di prestazioni ad alto livello, si sono assicurati la vittoria nella classifica assoluta, in quella del 3° Raggruppamento ed anche nella Coppa Porsche davanti ad avversari di grande esperienza ed assoluto valore. Un successo, quello dell’equipaggio Biella Motor Team, cercato con tenacia già da inizio stagione ed arrivato al termine di un’annata disputata sempre ad alto livello. “Siamo, io e Cristiana – commenta Luca Valle -, molto felici di questo successo che era uno dei nostri obiettivi stagionali. Dobbiamo ringraziare la scuderia, Gianni Bianchini, il Lanificio Subalpino e la palestra Spazioforma di Biella che ci hanno aiutato a conquistare il trofeo”.

L’appuntamento per la cena sociale è fissato per sabato 3 febbraio alle 20,30 presso l’hotel “L’Angolo” in via Torino 2 a Carisio (VC). Occorre prenotarsi entro il 26 gennaio chiamando i numeri 335.6683943 oppure 347.5731580.