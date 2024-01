Casa della Resistenza: il convegno “Repubbliche partigiane e zone libere nella Resistenza italiana”.

In occasione dell’80° anniversario della repubblica partigiana dell’Ossola, la Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce ospiterà nell’ottobre 2024 un convegno nazionale di studi dedicato al fenomeno delle repubbliche partigiane e delle zone libere nella Resistenza italiana.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Casa della Resistenza e dall’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola “Piero Fornara”, con la collaborazione dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri-Rete degli istituti per la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea, dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese, in Valsesia, dell’Istituto per la storia della Resistenza della provincia di Asti, del Museo partigiano di Ornavasso.

Il convegno, intitolato Progetto e utopia. Repubbliche partigiane e zone libere nella Resistenza italiana, sarà un’importante occasione di confronto per la storiografia italiana, in cui si affronterà il fenomeno delle zone libere con approcci nuovi e attraverso inedite chiavi di lettura. L’obiettivo degli organizzatori è infatti quello di stimolare un cantiere di studi in grado di riflettere sulle origini resistenziali dell’Italia repubblicana, facendone emergere anche gli aspetti più complessi e contraddittori. Il focus sulle repubbliche partigiane permetterà di mettere a confronto le diverse aspettative politiche, sociali, istituzionali che emersero nel movimento partigiano e nella compagine antifascista, le progettualità, le concrete realizzazioni, i limiti, le problematiche, oltre alle aspirazioni e ai propositi democratici differentemente realizzati nell’Italia del secondo dopoguerra.

I relatori del convegno sono stati selezionati da un comitato scientifico composto dai professori e ricercatori Santo Peli, Chiara Colombini, Enrico Pagano, Mirco Carrattieri, attraverso un bando che ha visto la presentazione di proposte di relazione da parte di studiosi e studiose di tutta Italia. Il comitato scientifico ha selezionato 17 relazioni, rappresentative di tutti i territori nazionali coinvolti dal fenomeno delle zone libere: dall’Ossola alla Carnia, dall’Appennino emiliano alla Liguria, dal Mezzogiorno all’Oltrepò Pavese.