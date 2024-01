Passiti e Madeira al Symposium di Chiavazza

Degustazione da non perdere venerdì 19 e sabato 20 a partire dalle 18.30. Saranno protagonisti i vini Passiti e il Fortificato e Blasonato Madeira.

Il sommelier Maurizio Mazzuchetti titolare dell 'Enoteca propone tre vini molto interessanti di cui: Moscato di Noto dal vitigno Zibibbo ( Moscato di Alessandria ), Alleatico di Gradoli e Madeira malmsey colheita 2016 con la formula di € 18 per tre calici, per chi lo desidera saranno serviti sia taglieri standard che taglieri particolari composti da dolci casarecci ed erborinati particolari come giusto abbinamento ai vini degustati.

È gradita la prenotazione Per info: 0150155072, 3355982038 o sywinetr@gmail.com