Il cioccolato anima Biella: ChocoMoments continua in piazza Duomo FOTO

Prosegue anche oggi, nel cuore di Biella, la seconda edizione di ChocoMoments, l’evento interamente dedicato al cioccolato che sta richiamando numerosi visitatori in piazza Duomo. Stand, laboratori e dimostrazioni dal vivo stanno trasformando il centro in una vera fabbrica del cioccolato a cielo aperto, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati.

La manifestazione, iniziata venerdì 30 gennaio con il taglio del nastro, ha già registrato una partecipazione significativa. Tra i momenti più seguiti della giornata di ieri, sabato 31 gennaio, la realizzazione di una tavoletta di cioccolato lunga 10 metri, preparata in piazza davanti a un pubblico numeroso. Per l’occasione sono stati scritti, con gocce di cioccolato bianco, anche i nomi dei presenti. Al termine, la tavoletta è stata spezzata e distribuita a grandi e piccoli.

Durante i tre giorni di ChocoMoments sono in programma diverse attività dedicate alla lavorazione del cioccolato. Tutti i pomeriggi si svolgono laboratori per bambini, mentre oggi sono previste iniziative rivolte agli adulti, con lezioni e dimostrazioni pratiche. Non mancano gli show cooking, con creazioni realizzate dal vivo e momenti divulgativi dedicati ai dolci simbolo della tradizione cioccolatiera.