A Biella è tornata ChocoMoments! tra laboratori e tante golosità...FOTO e VIDEO

A Biella è tornata ChocoMoments! tra laboratori e tante golosità...

Cioccolato cioccolato e ancora cioccolato! per i golosi ma non solo, questo fine settimana a Biella è tornata la Fabbrica del Cioccolato, ChocoMoments, alla sua seconda edizione, in programma da oggi venerdì 30 gennaio a domenica 1° febbraio.

Il taglio del nastro è stato oggi venerdì 30 gennaio

Durante i tre giorni sono in programma laboratori per bambini (tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30) e attività per adulti (sabato e domenica dalle 10 alle 12) dedicate alla lavorazione del cioccolato. Tra i momenti più attesi, sabato alle 18 la realizzazione di una tavoletta di cioccolato da record lunga 15 metri, mentre nel pomeriggio verrà consegnata una targa di cioccolato a due squadre sportive giovanili del territorio.

CHOCO BABY: Tutti i giorni 15:30 – 17:30, I più piccoli imparano a realizzare i loro cioccolatini , costo: 7€ a bambino. Prenotazione NON necessaria

COOKING SHOW – CREAZIONI LIVE: Venerdì 30 gennaio ore 18:00 Show cooking: la pralina

Sabato 31 gennaio ore 15:00 → La tavoletta di Dubai; ore 18:00 → La tavoletta di cioccolato da record di 10 metri!

Domenica 1 febbraio ore 12:00 → La pralina di Biella; ore 15:00 → Come nasce una Sacher

LEZIONI DI CIOCCOLATO PER ADULTI: Sabato e domenica 10:00 – 12:00

Corso di lavorazione del cioccolato per principianti 30€ a persona Prenotazione obbligatoria sul sito web.