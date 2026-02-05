San Valentino, a Biella una cena romantica firmata Simone De Mori

Biella si prepara a celebrare San Valentino con una proposta gastronomica pensata per le coppie che desiderano vivere una serata speciale all’insegna del gusto e dell’eleganza. In occasione della festa degli innamorati, La Pasticceria & Bistrot Simone De Mori propone una cena dedicata, studiata nei dettagli e ispirata a sapori raffinati e abbinamenti ricercati.

La serata prende il via con un aperitivo di benvenuto e a seguire gli antipasti. Il menu propone il polpo piastrato con patate, olio e sale, arricchito da olio al prezzemolo, e la tartare di gambero rosso servita su crumble al profumo di limone.

Il primo piatto è un risotto al cavolo viola con stracciatella e cubetti di pesce spada, mentre per secondo, una crema di lenticchie gialle speziate accompagnata da trancetti di orata, pensata per chiudere il menu con equilibrio e intensità di sapore.

La cena di San Valentino a La Pasticceria & Bistrot Simone De Mori ha un costo di 45 euro a persona, con bevande escluse, e si inserisce nella filosofia del bistrot: unire creatività, stagionalità e cura per l’esperienza complessiva dell’ospite senza mai trascurare l'eleganza. Un’occasione pensata per chi desidera festeggiare il 14 febbraio in un’atmosfera intima, affidandosi a una proposta gastronomica che parla di attenzione e passione, proprio come la ricorrenza che celebra.