Biella, il Walhalla riparte: la sfida di Tino Minetto e Marco Russo: “Cambia la gestione ma non l'anima del locale” FOTO e VIDEO

Si apre un nuovo capitolo nella storia del Walhalla Cocktail Bar. Dopo 20 anni sotto la guida di Francesco Pogni, il testimone passa ora a una nuova generazione di imprenditori: parliamo di Tino Minetto (23 anni) e Marco Russo (31 anni), insieme al socio Gabriele Canova. Da domani, venerdì 20 febbraio, riapriranno le porte dello storico locale della movida biellese, con una nuova gestione e novità importanti nel segno della continuità e della voglia di innovare.

Tradizione, amicizia, passione, cura dei dettagli e accoglienza con un sorriso: sono questi gli ingredienti con cui i due giovani barman biellesi intendono portare all'interno del Walhalla guardando con occhi rinnovati al futuro senza dimenticare le proprie radici. Per Minetto l’imprenditoria non è una scelta improvvisata ma un obiettivo chiaro da perseguire fin dalle scuole superiori: “Sapevo che quella era la mia strada. L’occasione di rilevare il Walhalla si è presentata quasi naturalmente, trasformandosi in una sfida importante. Sento il peso della responsabilità perché parliamo di un locale storico, con una clientela affezionata, ma è anche uno stimolo enorme”.

Al suo fianco, non un semplice socio: “Con Marco c’è un rapporto che va oltre il lavoro – confida - Siamo colleghi ma prima di tutto amici. Quando ho deciso di intraprendere questa avventura, lui ha scelto di seguirmi senza riserve”. Un percorso costruito nel corso degli ultimi anni da dietro il bancone: “Da Fra Pogni ho cercato di carpire i segreti del mestiere, osservando e ascoltando molto. Assieme a Marco metteremo in pratica ciò che abbiamo appreso in tutto questo tempo”.

Inoltre, l’attenzione sarà rivolta a creare un ambiente dinamico, capace di rinnovarsi anche sul piano musicale e nella realizzazione di eventi, come riportato da Russo: “Il giovane di oggi va capito e compreso. Ha costantemente bisogno di stimoli nuovi e di sentirsi coinvolto. Da qui la volontà di proporre serate diverse che sappiano parlare linguaggi diversi. Entrambi siamo aperti alle novità, soprattutto in ambito musicale. Non resta che seguire i canali social del nostro locale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi appuntamenti”.

Nuova veste, quindi, per il Walhalla Cocktail Bar ma resta intatta la propria anima. L’obiettivo della nuova gestione è chiaro: valorizzare ciò che ha reso il locale un punto di riferimento, aggiungendo elementi di freschezza e contemporaneità da scoprire ad ogni serata.