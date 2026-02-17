Biella, la caffetteria di Città Studi si rinnova

La Caffetteria di Città Studi Biella rinnova la sua offerta e sceglie l’eccellenza locale: la nuova gestione firmata Patti porta nel cuore dell’Università tutta la qualità della storica gastronomia e pasticceria biellese.

Den Cafè by Patti, uno spazio accogliente pensato per studenti, docenti o per chiunque cerchi una pausa che unisca relax e sapori autentici, trasformandosi da semplice punto di ristoro a vero e proprio hub multifunzionale. Il nuovo format del Den Café by Patti nasce dall’incontro tra l’eccellenza artigianale locale e la vocazione innovativa del Campus, concepito come uno spazio aperto dove studio, lavoro, cultura e socialità si fondono.

Il progetto risponde alla visione di un Campus capace di accogliere gli oltre mille studenti iscritti (tra Università, ITS TAM, IIS Gae Aulenti e ITIS Q. Sella), i ricercatori, gli utenti della Biblioteca "Luigi Squillario" e l'intera cittadinanza.

La gestione è affidata a una realtà che è simbolo di dedizione e qualità: il Panificio Patti. Una storia che attraversa l’Italia, iniziata in Sicilia quando il giovane Francesco Patti si trasferì a Gressoney per apprendere l’arte bianca, per poi approdare nel Biellese, a Ponderano. Oggi, questa eccellenza prosegue grazie ad Andrea Cavallari – socio di Patti che ha introdotto il celebre grissino stirato a mano – e a suo figlio Alex Cavallari, attuale gestore del Den Café: una sinergia che conferma il marchio Patti come sinonimo di genuinità artigianale, riconosciuta ormai anche oltre i confini nazionali.

La scelta del nome racchiude l’essenza stessa del progetto. In inglese, "Den" evoca la tana, il covo, ma soprattutto, nella cultura domestica internazionale, indica quella stanzetta accogliente e riservata destinata alla lettura, al lavoro o al relax. DEN è quell’angolo caldo dentro Città Studi, dove una pausa diventa casa e un caffè diventa respiro. Un nome corto, internazionale e immediato, scelto per comunicare un'atmosfera intima che si apre alla comunità. È il "rifugio" del Campus: uno spazio esperienziale pensato per offrire comfort e senso di appartenenza a chi lo frequenta per studio, lavoro o socialità. Den Cafè è uno spazio aperto a tutti: non solo alla comunità del Città Studi, ma a chiunque cerchi un rifugio accogliente per concedersi una piccola coccola culinaria.

Per rispondere concretamente alle esigenze della comunità accademica, a partire dal 2 febbraio, la Caffetteria osserverà un nuovo orario esteso: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20.

Parallelamente, il Den Café si conferma punto ristoro convenzionato con EDISU Piemonte, offrendo il "Servizio Alternativo di Mensa". Gli studenti possono accedere a tariffe agevolate tramite l'app "Campus Piemonte ID Meal" e il borsellino elettronico.

Con una capienza di 64 posti a sedere e la prossima realizzazione di un dehor primaverile, la Caffetteria si prepara a supportare anche i grandi eventi del Centro Congressi e le attività sportive del Campus. Il progetto punta inoltre a sviluppare sinergie con l’Università di Torino, come i progetti di Public Engagement di disseminazione e divulgazione, rendendo il Campus un luogo attrattivo non solo per lo studio, ma per l'intera vita sociale biellese.