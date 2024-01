Partito il corso sulla cultura del vino al Symposium di Chiavazza

Domenica 14 gennaio, su richiesta degli allievi, é iniziato un corso di avvicinamento al vino in collaborazione con Fisar Biella.

Il sommelier Maurizio Mazzuchetti, docente e titolare dell'enoteca didattica, ci illustra che gli studenti, oltre a seguire la parte teorica presentata con slide, hanno degustato diversi vini, imparando a compilare la scheda degustativa per esaltarne le proprietà organolettiche. Si stanno raccogliendo le adesione per i corsi in partenza nel mese di febbraio.

Per info: 0150155072, 3355982038, sywinetr@gmail.com