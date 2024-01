Sul risarcimento richiesto dalla So.Cre.Bi. il Comitato "A casa con me": "Sembra di tornare a quel 26 ottobre...."

"Riceviamo e pubblichiamo":

"Sentire notizie come queste per noi parenti coinvolti è sempre un po’ ritornare a quel 26 ottobre. Quando sembra che si riprenda un po’ di normalità certe notizie ti fermano cuore e mente. Siamo basiti dal coraggio che I Ravetti dimostrano ma non stupiti, infondo l’hanno dimostrato con il loro barbaro modo di operare al tempio che per loro l’unica cosa importante era ed è avere soldi, poi come e perché è sempre stato solo un dettaglio.

La cosa assurda tralasciando le motivazioni che hanno spinto il comune ad interrompere il loro Contratto è che I Ravetti ricapitolando chiedono alle casse del comune: il danno da milioni per avere interrotto il contratto, il danno d’immagine e la restituzione del tempio ….. insomma quando si dice voler la botte piena e la moglie ubriaca questo esempio lo rispecchia perfettamente.

Noi faremo sempre il possibile per tenere alta l’attenzione e per far prevalere la giustizia"