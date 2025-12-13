Piatto, scontro frontale fra veicoli: un uomo è ferito

I Carabinieri di Bioglio sono intervenuti a Piatto, nella giornata di ieri, per un sinistro stradale che ha coinvolto due autoveicoli.

Coinvolti due uomini di Piatto: uno del 2004 e l’altro del ’62. I militari, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, hanno constatato che il primo conducente, intenzionato a fare manovra di svolta nei pressi di un incrocio, avrebbe invaso l’altra corsia. Non riuscendo a spostarsi, i due si sono scontrati frontalmente.

Le condizioni delle persone coinvolte non destano particolare preoccupazione, ma il secondo è stato trasportato presso l’ospedale di Ponderano in codice verde, per ulteriori accertamenti.

I mezzi sono stati in seguito recuperati e la viabilità ripristinata.