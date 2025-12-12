Occhieppo Inferiore, guardia giurata si infortuna durante il recupero valori da supermercato

Nella mattina di ieri 11 dicembre a Occhieppo Inferiore un intervento della società di vigilanza Mondial Pol ha richiesto l’ausilio dei Carabinieri. L’operazione, che riguardava il recupero di valori da un supermercato, ha subito un imprevisto quando uno degli addetti alla scorta si è infortunato e non ha potuto proseguire il servizio.

Secondo quanto riportato, l’infortunato aveva già provveduto all’apertura della cassaforte. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e il SPRESAL, che hanno coordinato l’assistenza relativa all’infortunio. L’uomo è stato trasportato all’ospedale in Codice Verde.

Nonostante l’imprevisto, il trasporto dei valori è proseguito regolarmente, grazie all’arrivo della pattuglia sostitutiva e alla collaborazione tra le forze dell’ordine e la società di vigilanza.