Candelo: lite tra clienti ubriachi in un bar

Nella serata di ieri giovedì 11 dicembre, intorno alle 21:30, all’interno del Bar La Torre di Candelo sono intervenuti i Carabinieri per una lite scoppiata tra alcuni avventori.

Secondo quanto riferito dal personale del locale nella lite sarebbero rimasti coinvolti due uomini, rispettivamente nati nel 1976 e nel 1966, entrambi in stato di ebbrezza, e un giovane del 2005. Sembra che il movente della discussione sia stato un debito pregresso.

I Carabinieri intervenuti sul posto hanno confermato che si trattava principalmente di una lite verbale. Nessuno ha riportato ferite o danni evidenti e non sono stati richiesti trasporti in ospedale. L’unico episodio rilevante è stato uno sputo ricevuto da uno dei protagonisti, senza che ciò comportasse reati d’ufficio. Eventuali conseguenze legali dipenderanno da eventuali querela dei soggetti coinvolti.