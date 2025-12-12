Incidente domestico per un anziano, a Vigliano arrivano 118 e Vigili del Fuoco

Intervento di soccorso a Vigliano Biellese dove, stando alle prime ricostruzioni, un anziano è rimasto coinvolto in un incidente domestico.
L'allarme è scattato intorno alle 9.30 di oggi, 12 dicembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco assieme ai sanitari del 118 per la prima assistenza al pensionato, trovato a terra, sul pavimento di casa, a causa di una caduta.
Sembra proprio che non riuscisse più a rialzarsi. Lo stesso è stato poi accompagnato in Pronto Soccorso per alcuni accertamenti.