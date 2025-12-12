Valdengo: giovane writer sorpresa con bombolette in uno stabile dismesso

Nella mattina di ieri giovedì 11 dicembre a Valdengo una ragazza è stata sorpresa all’interno di un Brico Self in disuso mentre era in possesso di bombolette spray.

L’equipaggio dei Carabinieri intervenuto sul posto ha identificato la giovane e l’ha condotta in caserma per accertamenti. Secondo quanto riferito dai militari di Vigliano intervenuti, vi sarebbero alcuni indizi che lasciano ipotizzare che la ragazza abbia effettuato delle scritte all’interno dello stabile.

Al momento, non è stata formalizzata alcuna denuncia: gli accertamenti proseguono e una eventuale querela da parte del proprietario della struttura potrebbe determinare sviluppi successivi. Non è escluso, infatti, che la giovane stesse semplicemente esercitandosi senza arrecare danni rilevanti.