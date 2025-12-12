Biella, donna travolta da un'auto mentre attraversa la strada

È stata trasportata al Pronto Soccorso la donna che, nella mattinata di oggi, 12 dicembre, è stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada.

È successo intorno alle 11.20 in via Galimberti, a Biella, a due passi dal Liceo Scientifico Avogadro. La giovane è stata soccorsa e assistita in breve tempo dai sanitari del 118, giunti sul posto assieme alla Polizia Locale. Sembra che abbia riportato ferite da codice giallo.

Agli agenti il compito di raccogliere i rilievi e compiere i dovuti accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.