Incidente tra due auto in Super, una si ribalta nella corsia di marcia opposta FOTO e VIDEO

Rocambolesco incidente stradale in Super. A rimanere coinvolte, stando alle prime ricostruzioni, due auto in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Cossato.

Una di queste si sarebbe completamente ribaltata nella corsia del senso di marcia opposta. Fortunatamente, in quel preciso istante, non stava giungendo nessun mezzo. Lo stesso conducente sarebbe rimasto indenne nell'impatto e sarebbe uscito autonomamente dall'abitacolo.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 7.30 di oggi, 12 dicembre. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, i Carabinieri per gli accertamenti di rito e gli agenti della Polizia Stradale che stanno ora deviando il traffico all'uscita di Valdengo in direzione di Biella. Tale misura resterà in vigore fino alla completa rimozione dei mezzi.

Inevitabilmente lunghe code si sono formate già da Quaregna Cerreto e la viabilità ha subito forti rallentamenti tra Biella e Cossato.