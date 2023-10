Il comitato "A casa con me" vola a Roma, domenica sarà ospite in televisione

Il comitato "A casa con me" vola a Roma, sarà ospite in televisione

Nelle scorse settimane Stefano Maria Sandrucci ha fatto visita ad alcuni familiari delle vittime del tempio crematorio di Biella.

E il 15 ottobre alle ore 9 saranno ospiti alla trasmissione "Mi Manda Rai Tre".

"Saremo ospiti in studio a Roma per raccontare la nostra vicenda - spiegano - non smetteremo mai di raccontarla. Se non possiamo avere giustizia, quantomeno vogliamo rendere le persone consapevoli del fatto che bisogna fare attenzione , bisogna andare dove c’è trasparenza e chiarezza nell'operato delle ditte che gestiscono queste attività".

Intanto nei giorni scorsi il forno nel tempio crematorio di Biella, il “tempio di vetro” come si chiama il progetto presentato alla gara di respiro europeo, è stato acceso per fare quelle che vengono chiamate “cremazioni di prova”.