 / CRONACA

CRONACA | 12 dicembre 2025, 11:51

Masserano, cede il freno all'escavatore che finisce sui binari

Intervento rapido dei Carabinieri

Masserano, cede il freno all'escavatore che finisce sui binari

Masserano, cede il freno all'escavatore che finisce sui binari

Nella mattina di ieri giovedì 11 dicembre, a Masserano, lungo la strada provinciale 316 a Buronzina, un escavatore si è improvvisamente sfrenato andando ad intralciare parte della carreggiata e i binari ferroviari.

Secondo quanto segnalato, il mezzo, un caricatore idraulico parcheggiato su una piazzola, si è mosso autonomamente con la benna sollevata, finendo per ostacolare sia il traffico stradale sia la sede ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Masserano, che hanno garantito la sicurezza e la viabilità in collaborazione con il personale delle Ferrovie dello Stato, prontamente allertato dalla Polfer.

L’intervento si è svolto dalle 11:00 alle 11:30, periodo durante il quale gli operatori ferroviari e gli addetti alla rimozione hanno provveduto a spostare il mezzo e a ripristinare la normale circolazione. Nessuna persona è rimasta ferita e i disagi sono stati limitati.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore