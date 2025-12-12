Masserano, cede il freno all'escavatore che finisce sui binari

Nella mattina di ieri giovedì 11 dicembre, a Masserano, lungo la strada provinciale 316 a Buronzina, un escavatore si è improvvisamente sfrenato andando ad intralciare parte della carreggiata e i binari ferroviari.

Secondo quanto segnalato, il mezzo, un caricatore idraulico parcheggiato su una piazzola, si è mosso autonomamente con la benna sollevata, finendo per ostacolare sia il traffico stradale sia la sede ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Masserano, che hanno garantito la sicurezza e la viabilità in collaborazione con il personale delle Ferrovie dello Stato, prontamente allertato dalla Polfer.

L’intervento si è svolto dalle 11:00 alle 11:30, periodo durante il quale gli operatori ferroviari e gli addetti alla rimozione hanno provveduto a spostare il mezzo e a ripristinare la normale circolazione. Nessuna persona è rimasta ferita e i disagi sono stati limitati.