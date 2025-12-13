Auto fuori strada: due sinistri a Pray e Valdengo, un uomo in ospedale

Nella giornata di ieri, venerdì 12 dicembre, due sinistri stradali hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. In entrambi i casi un’automobile è finita fuori strada, ma fortunatamente sembra che i conducenti risultino illesi.

Alle ore 9:00, un autoveicolo si è ribaltato all’esterno della carreggiata sulla SP 235 di Pray. Le forze dell’ordine intervenute, si sono accertate delle condizioni del conducente che a un primo controllo risultava illeso. L’uomo del ’93 di Cossato, però, è stato ugualmente supportato dal soccorso stradale attivato da lui stesso e trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Situazione analoga a Valdengo, dove il conducente è uscito in autonomia dal proprio mezzo, senza presentare ferite. All’arrivo dei Carabinieri di Andorno era già fuori dall’auto. In corso gli accertamenti in merito all’accaduto.