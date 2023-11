Biella al lavoro per la revisione del regolamento cimiteriale. Coinvolto anche il comitato "A casa con me"

L'ultima revisione al regolamento cimiteriale del Comune di Biella risale al 27.06.2017. E l'amministrazione è al lavoro per rivedere il documento coinvolgendo anche il comitato "A casa con me".

"Ormai sono passati tanti anni - commenta l'assessore ai Servizi Cimiteriali Gigliola Topazzo - e ci sono diverse novità di cui si deve tenere conto, prima fra tutte le cose terribili che sono accadute al crematorio che ora è tornato in funzione". A questo proposito l'assessore ha già chiesto di partecipare al tavolo di revisione anche al comitato "A casa con me". "Speriamo che queste persone ci possano dare una mano concreta per redigere determinate norme che riguardano l'impianto. Quello che è accaduto non deve più accadere. Noi vogliamo dare una tutela importante ai congiunti dei defunti".

La prima riunione dovrebbe essere a metà mese. "Gli uffici sono adesso al lavoro per capire le novità che si dovrebbero introdurre - conclude l'assessore - e in che modo. Poi valuteremo. E' un lavoro complesso ma che va neccessariamente fatto".