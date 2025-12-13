Questura di Biella, i saluti al vicario Francesca Peppicelli promossa a Novara

I saluti dei colleghi della Questura al Vicario PEPPICELLI promossa Vicario del Questore a Novara

I colleghi di Biella si sono riuniti ieri per salutare il Vicario, Primo Dirigente dott.ssa Francesca PEPPICELLI che lascia la Questura perché promossa Vicario del Questore a Novara e da lunedì 15 andrà a ricoprire questo ruolo nella questura novarese.

Tanti gli attestati di stima ed affetto dei poliziotti di Biella che hanno avuto il piacere di lavorare con lei, tra tutti il commosso discorso di saluto e ringraziamento del Questore Delia BUCARELLI.

Tutto il personale della Questura di Biella augura alla dottoressa Peppicelli di continuare a raccogliere soddisfazioni professionali, sicuri che la sua carica di umanità porterà una ventata di energia a chi lavorerà a stretto contatto con lei.