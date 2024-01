Le befane “invadono” Castagnea tra sfilate e una calza gigante sul campanile FOTO e VIDEO

Tanti visitatori in alta Valsessera per il raduno delle Befane che, a bordo delle proprie scope, hanno raggiunto il caratteristico borgo di Castagnea per regalare dolciumi e sorrisi alle famiglie presenti a Portula. Per l'occasione, è stata anche appesa una lunga calza gigante sul campanile della chiesa.

Ma non solo: oltre a banchetti, punti ristoro e vari laboratori, le simpatiche vecchiette hanno sfilato e intonato canti nelle vie della frazione sotto lo sguardo divertito dei più piccoli. A portare i propri saluti anche il sindaco Fabrizio Calcia Ros.