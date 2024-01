Giochi, divertimento e una calza in dono: a Masserano la Befana conquista i bambini (foto di Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Un pomeriggio di giochi e divertimento in compagnia della Befana. È il programma messo in campo dall'Associazione Genitori Sempre – Masserano che Cresce per i piccoli del paese. La prima di una lunga serie di iniziative, volte a portare sempre più eventi nel borgo biellese.

Per l'occasione, gli animatori hanno intrattenuto le famiglie con varie attività ludiche, accompagnate da un'ottima merenda. In più, è stata distribuita una calza, direttamente dalle mani della simpatica vecchietta, giunta a Masserano a bordo di una scopa. Presenti anche i volontari dell'Associazione Pubblica Assistenza Cuore che hanno raccontato ai bambini le loro attività.