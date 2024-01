Dolci e calze ai bambini, a Cossato la Befana arriva in moto (servizio di Catia Ciccarelli per newsbiella.it)

A Cossato la Befana è arrivata direttamente in moto per la gioia di famiglie e bambini, giunti in gran numero in Piazza Croce Rossa. L'evento, in programma oggi pomeriggio, è stato realizzato dalla CRI di Cossato.

Per l'occasione, la simpatica vecchietta ha distribuito dolci e calze ai bimbi presenti. Per loro, anche divertenti attività in compagnia dei volontari della Croce Rossa. A fare gli onori di casa anche il sindaco Enrico Moggio.