Domenica 7 gennaio, il Gruppo Alpini di Campiglia Cervo, come ogni anno, si riunisce per l’assemblea annuale. Per l’occasione, oltre alla Santa Messa delle ore 11.15, alle 17.30 si terrà una seconda funzione in onore di tutti gli Alpini “andati avanti”: un modo alternativo per decretare la fine dell’assemblea e onorare i compagni.