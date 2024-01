Anche sciando ci si può imbattere nella Befana. Ed è quello che è successo sulle piste da sci di Bielmonte nel tardo pomeriggio di oggi, 6 gennaio. Oltre alla classica fiaccolata, i bambini presenti hanno potuto seguire in notturna la simpatica vecchietta, in occasione della giornata dell'Epifania, come vuole la tradizione.