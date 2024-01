“Buon 2024” dagli Amici dei Presepi di Callabiana: prossimo appuntamento in occasione dell’Epifania.

L’Associazione Amici dei Presepi di Callabiana non intende rallentare le iniziative e annuncia che sarà possibile effettuare le visite ai presepi, fino a domenica 14 gennaio: “Auguriamo a tutti i visitatori buon inizio 2024, grazie a tutti coloro che sono venuti a trovarci e che verranno a visitare il frutto del nostro impegno. Gli appuntamenti proseguono e cogliamo l’occasione per invitarvi all'incontro dell’Epifania”.

Per il prossimo appuntamento, infatti, la Befana farà visita alla Pro Loco di Camandona, sabato 6 gennaio 2024, portando calze piene di dolciumi e caramelle, a tutti i bambini presenti. Durante la giornata sarà aperto uno sportello dedicato alla Banca del Giocattolo e sarà possibile portare i balocchi per fare un dono alle famiglie in difficoltà; per ritirarli, invece, occorrerà compilare il modulo dedicato.

“Vi aspettiamo numerosi!”