Neanche il Natale ferma i vandali, a Cossato danni all'Albero di piazza Chiesa

I vandali non si fermano nemmeno di fronte alle festività di Natale. Nella notte di sabato scorso, 13 dicembre, mani ignote hanno tagliato una parte dei fili di luce posate sull'Albero installato in piazza Chiesa, in pieno centro.

“Sul momento si è pensato ad un guasto, poi si è capito che si trattava di ben altro - sottolinea il sindaco Enrico Moggio – È davvero un peccato che la magia del Natale venga rovinato da un atto così turpe e poco rispettoso degli sforzi di molti. Purtroppo il danno arrecato ha causato un cortocircuito nell'area della piazza e in via Mazzini, con luci spente e disagi. Nella mattinata di oggi dovrebbero intervenire i tecnici preposti per risolvere il problema. Fortunatamente non si segnalano guasti nelle altre vie limitrofe. Sicuramente verrà sporta denuncia alle forze dell'ordine”.