A fuoco una cucina, scatta l'allarme a Viverone

Momenti di apprensione nel comune di Viverone dove, intorno alle 8.40 di oggi, 18 dicembre, un residente ha richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per un incendio scoppiato all'interno della sua cucina.

Sul posto sono giunte velocemente le squadre di Biella per le operazioni di spegnimento, concentrate nell'abitato di strada Martello. Sembra che le fiamme si siano propagate in un unico locale dell'abitazione, ora dichiarato inagibile. Sono in fase di accertamento le cause del rogo ma non risultano persone intossicate o ferite.