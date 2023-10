Monte Casto Trail, tutte le curiosità dell’edizione 2023

Diciassettesima edizione per Trail Monte Casto, gara storica del calendario trail nazionale che si è corsa domenica 29 ottobre 2023.

Gli splendidi colori dell’autunno biellese, in una giornata grigia, hanno accompagnato gli atleti sui sentieri del percorso.

Un notevole successo che ha portato alla partecipazione di 800 atleti iscritti alle gare competitive, con chiusura iscrizioni in anticipo e oltre 270 partenti nella passeggiata non competitiva di 8 km.

Il percorso, nella parte alta del tracciato, attraversava alcuni gioielli del Biellese, come il Monte Casto, gli alpeggi di Monduro e Carcheggio, l'alpe Massaro, l'alpe Scheggiola e l'alpeggio dell'Artignaga.

Per quanto riguarda il percorso di 44 km e 2000 m di dislivello positivo, tra gli uomini, nella prima parte della gara sono andati subito in fuga Francesco Nicola e l’elbano già nazionale di trail, Matteo Anselmi. Nel tratto tra il Rifugio Piana del Ponte e il Bocchetto Sessera il local, Francesco Nicola, aumentava il ritmo, transitando all’ultimo rilevamento con 3’ di vantaggio su Anselmi e chiudeva con il nuovo record del percorso, un favoloso 3h34’40”: 13” in meno rispetto a Cristian Minoggio.

Seconda posizione per Matteo Anselmi in 3h40’44”, terzo posto per il britannico Robert Britton, recordman britannico nella 24 ore. Completavano la top 5, il giovane Gabriele Barile e il valdostano Pierre-Yves Oddone.

Tra le donne in gara sempre al comando per la cuneese, nazionale trail, Martina Chialvo, un timing finale veramente impressionante il suo, 4h14’12”: 8’ in meno del record di Giulia Sapia, che le è valsa la sesta posizione assoluta. Grande gara per la sarda Pina Deiana, che porta a casa il secondo posto in 4h23’06”, mentre sul terzo gradino del podio si piazzava la veneta Giulia Vinco in 4h34’00”, quarte e quinta Susan Ostano e Martina Baronio.

Nella 20 km i favori del pronostico portavano ad Alessandro Ferrarotti, già vincitore della prova, il biellese andava a vincere in 1h26’42”, secondo posto per Gabriele Nicola (1h29’24”), podio completato da Daniel Borgesa (1h30’09”).

Tra le donne rispettava i favori del pronostico Chiara Giovando (maglia azzurra ai mondiali 2022), chiudendo in 1h43’30”, secondo posto per Margherita De Giuli (1h46’51”) e terzo posto per la vicentina Alessandra Boifava (1h50’55”).

La prova di 44 km assegnava il titolo di campione italiano ultratrail Csen, il titolo è andato a Francesco Nicola e Martina Chialvo.

Il pasta party e la festa conseguente sono proseguiti fino alle ore 17:00, quindi una vera festa del trail!

Il commento dell'organizzatore Maurizio Scilla: "Sono molto contento dei numeri finali! Un grazie va sicuramente a Scarpa e Menabrea e alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Andorno Micca e ai tanti volontari. Questa manifestazione, giunta ormai alla diciassettesima edizione, continua a crescere, quest’anno avevamo anche la diretta streaming. L’evento è un ottimo veicolo pubblicitario per il nostro territorio!”.

Le classifiche al seguente link: https://www.wedosport.net/vedi_classifica.cfm?gara=55814&d=1