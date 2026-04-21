Bocce, il Crc Gaglianico ritrova Ivrea e riaccende il sogno tricolore: l'intervista a Corradino

L'ex sindaco di Biella, Claudio Corradino, è tesserato per il Crc Gaglianico Botalla Formaggi da sempre, non solo, per qualche stagione è stato anche l'allenatore tecnico della squadra.

Dopo la mancata qualificazione dello scorso anno, la squadra è ritornata tra le migliori quattro in Italia e sarà in campo ad Aosta il 2 e 3 maggio per la final four che assegna lo scudetto tricolore, una bella soddisfazione...

Sì, io sono tesserato da tanti anni al Crc Gaglianico . Dai primi anni del 2000, quando non ricoprivo nessun ruolo nelle amministrazioni ma ero un semplice giocatore nemmeno troppo forte. E fui accolto subito benissimo dall’allora presidente Claudio Boschetto e dal compianto Gianni Negrusso . In seguito arrivai addirittura ad occuparmi della guida tecnica della squadra prima in serie B e poi in serie A . Nel 2009, diventato sindaco, dovetti lasciare questo incarico. Con l’arrivo del nostro patron, Sandro Bonino ci fu poi una decisa crescita di qualità nella squadra fino ad arrivare allo scudetto del 2020 vinto proprio nello stesso bocciodromo in cui andremo a giocarci le prossime final four . Dopo la delusione dell’anno scorso in cui non riuscimmo ad arrivare tra le prime quattro, con il grande rammarico di non poter disputare la fase finale in casa, perché fu proprio giocata a Biella nel nostro bellissimo bocciodromo, quest’anno la squadra è tornata nelle posizioni di vertice che le competono.

Il Crc in semifinale incontrerà la Brb Ivrea, una delle squadre più forti al mondo, sarà dura....

Ma se vado con la memoria al 2020, proprio l’anno in cui vincemmo lo scudetto e io ebbi l’onore da sindaco di essere presente, ricordo che battemmo la Brb proprio in semifinale. Ora come 6 anni fa ci troviamo lo squadrone di Ivrea di nuovo sulla strada. Massimo rispetto per una formazione che ha concluso la stagione con tutte le vittorie e un solo pareggio proprio contro di noi, ma io credo che, se i ragazzi giocheranno al meglio delle loro possibilità, avremo le nostre chances . Abbiamo anche noi giocatori fortissimi, e un’ottima guida tecnica con il duo Piero Amerio e Enzo Granaglia .

C'è uno o più giocatori che Corradino vedrebbe bene giocare nel Crc Gaglianico?

Grazie ai nostri sponsor che ci sono stati sempre vicini e all’enorme passione di Sandro Bonino, abbiamo una buona squadra con giocatori di prim'ordine. Certo, si può sempre migliorare. Ci sono tanti validi giocatori in circolazione e citarne uno sarebbe fare un torto agli altri, ma posso dire che un giocatore come Nicolas Pretto, attualmente in forza al Mondovì Cuneo sarebbe un bella risorsa che ci darebbe qualche soluzione in più.