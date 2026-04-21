Amron Team all'Ossola Trail: 700 atleti gli atleti in gara

Un'altra dura domenica di gare, quella trascorsa da Amron Team all'Ossola Trail. Settecento atleti si sono sfidati su tre distanze differenti: "Ci siamo ben comportati anche oggi!"
Di seguito i risultati:
- Sulla 28km con 1900 mt dsl, Ottimo 11mo posto Ass. per Matteo Dovana.
- Sulla 20km con 1300 mt dsl, bene Edoardo Landi 31mo, e Paola Beccaria 158ma.
- Sulla 10km con 700 MT dsl, buon 24mo posto per Paul Matli, bene anche Claudio Carbone 63mo.
Prossimo appuntamento a domenica 26 aprile al Mosso Vertical, prima prova del Gran Prix Verticale Biellese & Valsesia!