Torna il Trail Autogestito Valle Cervo, iscrizioni entro martedì

Domenica 2 marzo torna nell’ambito del Valle Cervo Outdoor Day, il Trail Autogestito Valle Cervo.

Due i percorsi:

30 km 1700 m+ partenza ore 7.30

22 km 1200 m+ partenza ore 8.45

Le Iscrizioni vanno fatte entro domani, martedì 25 febbraio, tramite il seguente modulo google: https://forms.gle/XWMYfE2LWkKTmXaHA allegando anche il certificato medico agonistico o il certificato di sana e robusta costituzione.

Trail: 30 km 1700 m D+

Ritrovo ore 7.15, Partenza 7.30 Campo Sportivo Andorno Micca (stessa location Trail Monte Casto). Si correrà tutti insieme, tempo finale previsto 5 ore. Percorso completamente diverso dal Casto, che tocca tante frazioni tipiche della Valle Cervo.

Il percorso: “Da Andorno si scende a Miagliano, per salire su bella mulattiera ad Oneglie. Si raggiunge Riabella, si passa dal Belvedere del Massaro, si raggiunge Driagno. A Magnani si percorre una galleria lunga circa 80 metri, un lungo cunicolo a scalini illuminato da un’apertura nella parte centrale, chiamata “La Truna” e si raggiunge San Paolo Cervo. Qui si sale prima a Bariola e poi a Mortigliengo, si scende ad Oretto e si ricomincia a salire per raggiungere il Santuario di San Giovanni d’Andorno. Una bella discesa ci porta a Campiglia Cervo, ora ci spostiamo nel versante est della valle e saliamo a Piaro, tocchiamo poi Sassaia e in discesa raggiungiamo Quittengo. E’ ora di risalire, tocchiamo quindi Ballada, Albertazzi e Oriomosso, per scendere poi a Rialmosso. Qui ci aspetta l’ultima salita tosta di giornata, quella che porta alla chiesetta di San Grato. Ci si sposta poi in direzione di Falletti. si arriva alla Sella di Tavigliano, su sentiero si sale ancora un po’ per incrociare la strada che porta a Pratetto, su sali scendi ci si sposta sopra a Locato e si scende infine ad Andorno”.

Trail: 22 km 1200 m+

Si tratta dello stesso percorso della 30 km, non percorre semplicemente il tratto più a nord della 30 km. Ritrovo ore 8.30; Partenza 8.45 Campo Sportivo Andorno Micca (stessa location Trail Monte Casto). Si correrà tutti insieme, tempo finale previsto 3 ore e trenta.