SPORT |

Rally & Co, grande prova per la coppia Gibello-Pontarollo

Rally & Co, grande prova per la coppia Gibello-Pontarollo

Super prestazione per Andrea Gibello e Diego Pontarollo portacolori della scuderia Rally & Co al Rally del Grappolo Storico, disputatosi sulle strade astigiane con partenza da San Damiano d'Asti. Terza piazza assoluta e vittoria di classe j2 per il presidente di ACI Biella che alla guida della consueta Ford Sierra Cosworth, con una condotta di gara intelligente su tutti gli 8 tratti cronometrati in programma, ha piazzato la zampata nell'ultima prova speciale siglando un 2° tempo assoluto che ha messo al sicuro il gradino piu basso del podio. Ritiro con uscita di strada sulla loro Ford Escort per Luca Delle Coste e Giuliano Santi sulla terza prova speciale, non prima di aver siglato due temponi che li collocavano in seconda posizione assoluta. Ritiro anche per Stefano Zublena e Alberto Costenaro sulla prova numero 7 a bordo della consueta Fiat 127 di gruppo 2.

c. s. Rally & Co g. c.