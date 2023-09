Pietro Micca rompe il ghiaccio al Torneo Internazionale di Ginnastica Ritmica a San Marino

Nella scintillante cornice del torneo di ginnastica ritmica svoltosi sabato 9 settembre a San Marino, le giovani ginnaste Margherita, Letizia, Francesca e Ginevra della società Pietro Micca hanno dimostrato tutto il loro talento e dedizione, ottenendo buonissimi risultati nelle varie categorie. Ginevra Saviolo (classe 2013) si è distinta a corpo libero e cerchio. Le sue routine hanno conquistato i giudici, guadagnandole il secondo posto nella categoria corpo libero e il terzo posto nella categoria cerchio.

Con questi piazzamenti Ginevra ha dimostrato di essere una ginnasta con un futuro promettente. Anche Margherita Nelva e Letizia Meirone presenti per il Torneo Internazionale, presentando il loro programma personale, rispettivamente nastro clavette e nastro cerchio. Importante esperienza per rompere il ghiaccio per la stagione imminente e confrontarsi con ginnaste di altissimo livello, livello in cui hanno dimostrato di poter essere certamente competitive. Francesca Bocchino presente, nonostante un infortunio che non le ha permesso di gareggiare. Accompagna le sue compagne insieme allo staff tecnico, Marta Nicolo ed Elisabetta Rosso.