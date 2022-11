Weekend in chiaroscuro per Rally & Co nella Grande Corsa di Chieri

Weekend in chiaroscuro per i portacolori della Rally & Co nella Grande Corsa di Chieri, consueta gara di fine stagione nel calendario rallystico. Ottimo 9° posto assoluto, quarto di terzo raggruppamento e vincitori di classe 1600 per Luca Delle Coste affiancato in questa occasione da Alberto Galli che sulla Fiat ritmo hanno vinto anche il trofeo Michelin.

Recriminano contro la sfortuna (a causa di una foratura che ha compromesso la loro gara facendo perdere 11 minuti) Andrea Gibello e Diego Pontarollo che a bordo della Ford Sierra Cosworth si sono dovuti accontentare della 32° piazza, siglando comunque un ottimo sesto posto assoluto nella penultima prova speciale.

Ritiro per rottura del motore sulla Ps 3 per Simone Lanfranchini e Sabrina Panizza su Porsche 924 che speravano di festeggiare in ben altro modo la bella stagione 2022 che li ha visti protagonisti.