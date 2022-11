Serata no per il Teens, dominato dal Cus Torino al Pajetta

Uno Zeta Esse Ti lontano parente della squadra spavalda e frizzante ammirata in questa prima parte di stagione spiana la strada al giovanissimo Cus Torino e subisce una brutta battuta d'arresto.

57-72 il finale del match giocato domenica sera al pala Pajetta di Biella, contro un avversario non certo irresistibile, ma in campo fin dalla palla a due con più concentrazione e cattiveria agonistica, trascinato da Carlo Pietra, guardia ex Pallacanestro Biella, autore di 18 punti e da un super Conti, 20 punti. Non basta l’assenza di capitan Maffeo per spiegare una serata indecifrabile da parte della squadra di coach Corrado Boschetti, già sotto 4-15 dopo 5’. Biella rientra con le iniziative di Cerri e l’energia di Coppa, sembra poter cambiare l’inerzia della partita con la tripla di Coppa che vale il 35-36 in apertura di terzo quarto, ma sprofonda subendo un parziale di 26-9 a cavallo tra terzo e quarto periodo, incapace di reagire e involuta nel gioco e nelle idee.

A fine partita Boschetti non nasconde la delusione: «Siamo stati semplicemente imbarazzanti, contro un avversario che in questa prima parte di torneo ha fatto fatica con ogni avversario. Giocando così non si può competere a questo livello, non ci resta che riflettere sugli errori commessi e tornare in palestra con la determinazione che stasera abbiamo lasciato negli spogliatoi».

Tabellino

Zeta Esse Ti Teens Biella-CUS Torino 57-72 (16-19, 30-36, 39-51).

Biella. Brusasca 12, Cena 10, Cerri 7, Zimonjic 5, Angelino 4, Lavino, Caroli 4, Bertoglio 4, Coppa 7, Pereira 4, Bona, Maffeo ne. Allenatore: Corrado Boschetti. Cus Torino. Conti 20, Porcella M. 8, Petitti 2, Celada 10, Tatsoptsa, Porcella A. 3, Bonadio 11, Begni, Pietra 18, Paletto, Salvetti. Allenatore: Alessandro Porcella.