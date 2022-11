Pallavolo Femminile TeamVolley: Serie D e giovanili

Dopo cinque vittorie consecutive nel campionato regionale di Serie D, il Botalla TeamVolley è costretto ad alzare bandiera bianca in trasferta contro il Basso Canavese Calton Volley: 3-1 il risultato finale. Al cospetto di una delle squadre più in palla del girone, le biancoblù di coach Alex Cavallone hanno comunque dimostrato di poter tenere il campo contro chiunque. Anche se la partenza "ad handicap" nel primo set resta purtroppo una costante.

«Come spesso ci capita, il primo set non è stato nostro amico - commenta coach Alex Cavallone -, e aggiungiamo anche che gli avversari ci hanno concesso solo due errori in tutta la frazione. Difficile riuscire ad imporsi in quelle condizioni. Nel secondo set, dopo qualche aggiustamento, siamo entrati in gara, soprattutto in attacco, e abbiamo avuto un contributo fondamentale anche dalla difesa, che poi si rivelerà il termometro di tutta la gara. Nel terzo periodo abbiamo giocato alla pari, seppur continuando a faticare in attacco: così fino al 18 pari, quando una serie di battute avversarie ci ha messo con le spalle al muro. L'ultimo set è iniziato bene: siamo andati in vantaggio 11-4, poi abbiamo iniziato a pasticciare un po' troppo mentre le nostre avversarie hanno avuto un altro buon turno al servizio e hanno rimesso il match in equilibrio. Tra molti alti e bassi, siamo comunque riusciti a stare attaccati alla partita fino al 20-18, ma un sul finale un altro turno di battuta micidiale ci ha condannato al 25-20 che ha chiuso la gara. Dopo la solita analisi post gara sono in ogni caso tranquillo, abbiamo lottato alla pari contro una squadra di primissimo ordine; ora ci aspettano altre tre partite contro avversari della stessa caratura prima dello stop che durerà un mese. Lavoreremo per farci trovare pronti».

BASSO CANAVESE CALTON VOLLEY - BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1

Parziali: 25-12, 25-27, 25-19, 25-20

TeamVolley: Lorenzon 17, Biasin 2, Nanì 2, Vodopi 5, Gilardi, Allorto ne, Valli (L), Perissinotto 9, Scoleri 7, Vioglio, Gariazzo ne, Zignone 12. Allenatore: Alex Cavallone. Assistente: Marco Allorto.

RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

U16 ASD OCCHIEPPESE PALLAVOLO - DE MORI TEAMVOLLEY 0-3

Parziali: 18-25, 15-25, 17-25