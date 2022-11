Medaglia a Brescia per Leonardo De Grandi

Ultima gara di campionato kart sport circuit per il piccolo valsesserino Leonardo De Grandi portacolori della biellese Rally & Co.

Si è infatti disputata lo scorso weekend la prova finale sul tracciato bresciano denominato Franciacorta Karting Track con ben 35 piloti nella singola gara di categoria.Quarta posizione in griglia di partenza per Leonardo che non ha trovato subito un buon feeling con il go kart ma con la grinta dimostrata in gara 1 riesce ad ottenere la seconda posizione di categoria mini sm 60. Medaglia di bronzo e terza posizione di categoria nella gara finale con la quale De Grandi si congeda da questo 2022 ricco di soddisfazioni con la mente già rivolta alla prossima stagione ed al costante allenamento che lo aspetta nella pausa invernale