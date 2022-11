La SPB Esso Maxemy si conferma una top del girone, Reba Volley superata 3 a 1

Domenica è arrivata un’altra grande vittoria per la squadra guidata da coach Bonaccorso. Alla palestra Manzoni di Torino i ragazzi della SPB Esso Maxemy hanno vinto contro la formazione esperta di Reba Volley. Una partita importante per la classifica perché ora i biellesi sono al quarto posto e vedono le tanto bramate prime due posizioni. Dopo la quinta vittoria di fila la società è molto orgogliosa dei suoi giovani e si vede un buon livello di pallavolo in palestra.

“Sono soddisfatto della partita - dice il centrale Ernesto Pozzi -. Abbiamo giocato abbastanza bene e nonostante alcuni momenti di buca abbiamo portato a casa i tre punti. Siamo stati bravi a reagire alle difficoltà che Reba Volley ci ha messo davanti e credo che con un po’ di attenzione in più avremmo potuto chiuderla prima.” Appuntamento alle 17 di abato al Forum di Biella per la partita contro il Volley Aosta. L’ingresso all’impianto è dalla tribuna gialla.

Reba Volley vs SPB Esso Maxemi 1-3

Parziali: 18-25; 25-17; 20-25; 21-25.

Tabellino: Bottigella 21, Maio 0, Mazzoli 15, Pelle 11, Pozzi 6, Rege 6, Sarasino 0, Spinello 3. Liberi Pelosini, Ressia. NE: Baldini, Vicario.