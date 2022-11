Biella Rugby, tutti i risultati del week end

SERIE A Femminile 27.11.22

I Centurioni - San Mauro/Biella 27-14

Marcatori. Mete: Stoppa (2). Trasformazioni: Sanseverino (2).

San Mauro/Biella: Sanseverino; Borello, Benedetto, Zanoni, Pagliano; Vian, D’Orta; Stoppa (cap.), Omoregie, Difino; Zorboli, Bertello; Lembo, Sallam, Boetto. A disposizione: Merici, Di Biccari, Licata, Toro, Sanseverino, Skofca, Bongiovanni.

Stefano Scursatone, coach: “Ultima partita del girone d andata con trasferta a Rovato per la Franchigia piemontese Primo tempo molto stabile che vede il risultato fermo sullo 0 a 0 fino al 36', negli ultimi 5 minuti vede una meta di capitan stoppa e due mete delle avversarie Secondo tempo riparte e vede 3 mete dei centurioni su errori di gestione difensiva Ultimi 20' supremazia delle nostre ragazze che vanno in meta per la seconda volta con il capitano stoppa e provano il tutti i modi a recuperare il risultato, che poi rimarrà fisso sul 27 a 14 Buona la mentalità delle ragazze, che crescono mentalmente di settimana in settimana”.

UNDER 19 27.11.22

Alessandria Rugby – Biella Rugby 10-46 (5-22)

Marcatori. Mete: Stanichievici, Bocca, Zavallone, Givonetti (2), Fasoli, Gibello, Pierotti. Trasformazioni: Moretti (3).

Biella Rugby: Defilippi; Bocca, Panetti, Negro, Nardi; Moretti, Fusaro; Givonetti, Trocca, Gregori; Cafaro, Fantini; Zavallone, Casiraghi, Stanichievici. A disposizione: Gibello, Pierotti, Fasoli, Molinatti, Gruppo.

Emilio Vezzoli, coach: “Buona prestazione dei ragazzi che riescono a centrare una buona vittoria nonostante le numerose assenze. Dall’ampio risultato emerge una buona prestazione degli avanti che riescono a garantire delle ottime piattaforme di gioco per la linea dei trequarti sia in rimessa laterale che mischia ordinata. Nella manovra offensiva molto bene le individualità che riescono ad essere incisive palla in mano, meno bene il gioco collettivo che ha risentito di alcuni errori. Ci prepariamo per la prossima trasferta in terra ligure contro Recco, avversario sempre temibile”.

UNDER 17 26.11.22

Biella Rugby – Rivoli Rugby 73-10 (31-5)

Marcatori. Mete: Rossi (4), Salussolia, Castello, Grillenzoni, Avanzi, Borno (2), Pavesi. Trasformazioni: Salussolia (9).

Biella Rugby: Rava; Castello, Grillenzoni, Salussolia, Pellegrini; Pacesi, Besso; Borno, Rossi, Castello; Marangon, Avanzi; Cacopardo, Curatolo, Bredariol. A disposizione: Mosca, Chiorboli e Pagliano

Marco Porrino, coach: “Buona prestazione dei ragazzi che per tutta la partita hanno spinto sull'acceleratore. Bello il ritmo di gioco: Biella non ha concesso nulla agli avversari provando tanto in ogni occasione, sebbene gli avversari, con numeri ridotti, ci abbiano reso la vita più facile. Bravi i ragazzi per l'impegno e la volontà di giocare per tutti i 70 minuti al ritmo più alto, e positivo il desiderio di voler far bene comunque, anche quando la partita era meno impegnativa”.

UNDER 15 26.11.22

Biella Rugby – Cus Torino 25-46 (13-10)



Marcatori. Meta: Baiguera (3). Trasformazioni: Salussolia (2). Calci piazzati: Salussolia (2).

Biella Rugby: Grillenzoni; Parenzini, Vatteroni, Baiugera, Follador; Salussolia, Bocchino; Corcoy, Mastrantuono, Zavarise, Facchetti, Ferro, Protto. A disposizione: Pidello, Borio, Billa, Senfet, Gorla, Vitta, Vignuta, Ballarè.

Edo Barbera, coach: “Partita persa nel finale ma fino a quel momento giocata ad alto livello. Si è visto in campo il lavoro svolto nelle ultime settimane anche se purtroppo non è bastato per portare a casa il risultato. Come allenatori siamo molto soddisfatti del percorso dei ragazzi, consci del fatto che c’è ancora strada molta da fare”.

UNDER 13/11/9

27.11.22 a Segrate Torneo: Rugby Milano – Brc – Rugby Lyons - Minirugby Parabiago – Rugby Parco Sempione

Annarita Pozzati, coach U13: “Bel torneo a sei squadre. Ottima prestazione dei ragazzi soprattutto nelle fasi offensive anche se subiranno solo quattro mete in tutto il torneo, di cui tre nello scontro diretto. Ottima occasione per sperimentare il campo grande che ci vede un po’ inesperti nel momento della transizione dalla situazione offensiva a alla situazione difensiva, cogliendoci impreparati al largo. Bellissima esperienza, soprattutto nell’ottica del percorso verso l’alto livello personale”.

Chiara Mautino, coach: “Sette partite a senso unico. Biella vince tutto e subisce solo sei mete. Il lavoro intenso degli allenamenti congiunti con le altre categorie dà i suoi frutti. Ottimo gioco veloce, passaggi, visione dello spazio fanno la differenza. Esperienza di alto livello per tutti i ragazzi”.

Stefano Zignone, coach U9: “Ottima prestazione degli orsetti, che di fronte a squadre di alto livello hanno dimostrato una voglia esagerata di giocare mettendo in atto perfettamente quello allenato durante la settimana, portando a casa 7 partite vinte su 8. Il gruppo sta crescendo molto e sta facendo passi da gigante”.

OLD 26.11.22 Old

Rugby Monza - Biella Rugby 25-10

Marcatori. Mete: Clerico e Scaramal.

Biella Rugby: Fusaro, Clerico, Pozzati, Raisi, Ceccato, C. Iacobellis, E. Iacobellis, Heery, Tagliabue, Dionisi, Gramegna, Vatteroni, Suffada, Cocimano. A disposizione: Veronio, Fozzato, Somma, Mori, Pignataro, Scaramal, Grandi, Mautino, Italiano, Capponi, Guadagnuolo, Maia

Silvio Ceccato, coach: “Buoni miglioramenti della squadra con sprazzi di bel gioco quando riusciamo ad allargare il pallone. Sappiamo invece di dover lavorare e migliorare tanto in difesa e organizzazione del gioco. Soddisfatti del buon lavoro svolto”. Daniele Vatteroni, TM: “Partita maschia su un campo molto pesante, ben giocata a dispetto del risultato finale. Gli Old hanno risposto numerosi e gli infortunati sono venuti al seguito della squadra a dimostrare l’ottimo spirito che è nato da questo gruppo di amici”.