VSG Cup, oggi “Grand opening” a Genova

Con il “Grand opening” e la prima veleggiata parte oggi, giovedì 13 ottobre, a Genova, la prima edizione della VSG Cup, il campionato a squadre che unisce la passione per la vela, sci, e golf, e che unisce sport, divertimento e rispetto per la natura.

La prima edizione, 2022/2023, della VSG Cup è l'evoluzione del Trofeo Vela-Sci, idea che nel 2017 venne ad alcuni appassionati di sport e natura e che, anno dopo anno, è cresciuta sotto tutti i punti di vista, fino a diventare, quest'anno, con l’aggiunta del golf, un vero e proprio campionato su 3 discipline, con tanto di Comitato Organizzativo.

La VSG Cup è un evento sportivo a squadre, interregionale ed inter-sport, che mira a promuovere la passione i tre sport fra appassionati ed amatori, con 5 diverse competizioni organizzate in Liguria, Piemonte e Trentino, alla scoperta di diverse città e regioni d’Italia.

Il filo conduttore è lo sport come fonte primaria di benessere e salute, a contatto con la natura e gli elementi che contraddistinguono i 3 sport: il mare, l’acqua e il vento per la vela, la montagna e la neve per lo sci, il verde, gli alberi e l’aria aperta per il golf. Divertimento e benessere nel rispetto della natura!

L’obiettivo è quello di stimolare le squadre a sfidarsi in diverse discipline, premiando chi riuscirà ad ottenere nel complesso i migliori risultati. L’iniziativa non ha scopo di lucro ed ha esclusivamente finalità di promozione dello sport e del turismo interregionale.

Questa la formula della VSG Cup. “Grand opening” a Genova, oggi, giovedì 13 ottobre, con la prima veleggiata, Prima Gara di Sci (Slalom Gigante) il 10 dicembre 2022 all’Alpe Cermis (Cavalese – TN). Terzo appuntamento, sempre con lo Sci, per la Seconda Gara (Slalom Gigante) l’11 marzo 2023 a Bielmonte - Oasi Zegna, e, subito dopo, il 12 marzo 2023, il Trofeo di Golf presso il Golf Club Cavaglià. La seconda ed ultima veleggiata, a chiudere il Campionato, si terrà il 13 maggio 2023 a Genova, con tre gare “a bastone”.

Ogni disciplina sportiva sarà regolata dalle norme previste dalle rispettive federazioni. Il campionato, a squadre da 5 a 12 membri, prevede la premiazione finale dei migliori team a livello di punteggio globale sulle 3 discipline, ma anche la premiazione individuale per le singole competizioni, in ciascuna categoria. Sono, inoltre, previsti premi ad estrazione per tutti i partecipanti.

Gli organizzatori sono Marina Porto Antico, Oasi Zegna, Golf Club Cavaglià, Evolution Project e Sailing Evolution Project. Main Sponsors: Rossignol Pro-Shop e Banks Sails.

“Chiudiamo gli occhi, -dicono gli organizzatori - immaginiamo il blu del mare, il bianco della neve, il verde del green… il rumore delle onde, il suono della lamina sulla pista battuta, il fruscio del vento tra gli alberi… siamo pronti! La VSG Cup non potrà che regalare emozioni!”.

Informazioni su www.vsgcup.it oppure scrivendo a info@vsgcup.it .