Rugby, Biella cerca il riscatto sul campo di Torino

Seconda trasferta dall’inizio del campionato per Grosso e compagni, che si apprestano ad affrontare domenica VII Rugby Torino nel ‘derby piemontese’ per eccellenza. Un ‘derby’ stravinto dai gialloverdi nella passata stagione, una pagina tutta da scrivere quest’anno.

I biellesi sono alle prese con qualche difficoltà ad ingranare, i torinesi, che al momento possono contare su un solo turno giocato terminato con un pareggio contro Rugby Parma, al contrario, sembrano essere più organizzati rispetto al recente passato.

“Settimo è una buona squadra, molto migliorata rispetto allo scorso anno. Hanno un buon pacchetto di mischia e giocano in un modo molto concreto. Hanno anche un’ottima apertura, con grande esperienza”, spiega coach Benettin, “quindi dovremo stare attenti anche al gioco al piede. Noi ci presenteremo in campo per imporre il nostro gioco sia in attacco che in difesa. Abbiamo la necessità di riscattarci dalla brutta prestazione, più che dal brutto risultato, ottenuta contro Parabiago, esprimendo il nostro gioco e le nostre qualità. Non è un momento facile per i nostri ragazzi: due sconfitte bruciano, però possiamo risolvere le temporanee difficoltà solamente rimanendo uniti. Insieme, credendo nelle nostre qualità, verremo fuori come squadra”. Kick off alle 14,30.

Serie A. G. 3 – 16.10.22. Rugby Parma – Pro Recco; Noceto – Cus Milano; Parabiago – Cus Genova; VII Rugby Torino – Biella Rugby; Amatori Alghero – I Centurioni. Riposa: Asd Rugby Milano.