Virtus Biella ed Elena “Ube” Ubezio rafforzano il loro legame

Virtus Biella è lieta di comunicare il rinnovo del rapporto di collaborazione con Elena “Ube” Ubezio per la stagione sportiva 2022/23. Elena resta alla guida dell'area tecnica come Direttore Sportivo, ruolo che da due stagioni ricopre con alto grado di professionalità incarnando stile e valori da sempre promossi e diffusi dal Club.

Dopo l'esperienza biennale da atleta della Prima Squadra, da maggio 2020 “Ube” segue insieme al Presidente Nicolò Pizzato lo sviluppo strategico di Virtus Biella a capo del progetto sportivo della Serie B1 e delle formazioni del Settore Giovanile. Al suo primo anno da dirigente, la Prochimica ha raggiunto la storica qualificazione alla fase Play Off di B1, mentre nella stagione attuale e prossima alla conclusione Elena ha il merito di aver dato forma a un gruppo nuovo, giovane e competitivo. Grazie al lavoro svolto da coach Stefano Colombo e dal suo staff, con spirito di unione e dedizione al sacrificio la Prochimica quest'anno ha conquistato con un mese di anticipo sulla conslusione del campionato la conferma nella categoria. Un traguardo che “Ube” ha contribuito a raggiungere in prima linea sempre al fianco delle ragazze, curando fin dalla preparazione estiva ogni singolo dettaglio e necessità.

«Difficile non sembrare banale nell'esprimere i sentimenti dopo questa riconferma in sole poche parole - commenta Elena “Ube” Ubezio -. Ma proprio perché il mio futuro sarà ancora qua, ci saranno nuove, tante e migliori occasioni per esprimere meglio la gratificazione per questa ennesima riconferma. Questi due anni sono stati tosti, straordinari e imprevedibili, ognuno a modo suo e il prossimo...mi aspetto che lo sia altrettanto!».

Nicolò Pizzato, Presidente di Virtus Biella, aggiunge: «La conferma di “Ube” è il primo passo verso la prossima stagione. Il suo rinnovo, maturato molto velocemente, vuole dare un senso di continuità all'ottimo lavoro svolto nell'ultimo biennio e a ciò che è stato costruito per il futuro del Club. Elena è un ingranaggio fondamentale per noi, la sua presenza era ed è assolutamente necessaria per proseguire al meglio nel percorso che la Società ha intrapreso nelle ultime stagioni. Con sensibilità, competenza e cura dei valori, “Ube” ha dimostrato di essere per Virtus Biella figura ideale nel ricoprire la carica di Direttore Sportivo. Siamo molto felici di averla ancora al nostro fianco».