Basket, Edilnol: 10 alla società e a Hasbrouck, 4 alle terne arbitrali, appena 8 al pubblico

La vittoria a Roma ha di fatto sancito non solo un merito sportivo, ma anche un percorso di grande crescita che ha premiato la società e il gruppo che è nato e cresciuto all’ombra del MUCRONE.

Società 10: forse una presenza a volte impalpabile, ma decisamente il bastone del comando, ha indicato la strada da percorrere e contro, a volte la logica, ma con una filosofia del lavoro che paga sempre ha tracciato una linea virtuosa che pochi hanno seguito basti pensare a Orzinuovi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti

Zanchi 9,5: il mister prescelto si è presentato come un vecchio saggio e barbottone con una innata simpatia per il Torino ma di fatto è stato il modellatore di un gruppo che ha saggiamente costruito a sua immagine e somiglianza

Olla 9,5: catapultato in un ruolo di primo piano non ha sfigurato, anzi, impassibile a volte tranquillissimo anche se il sacro fuoco del basket ardeva dentro di lui, ha creato un ambiente armonico e con un ottimo feeling

Ste/Luca/ e ambito comunicativo 9: senza strafare hanno creato un pay off di profilo unico in grado di essere meno ingessato e più alla portata di tutti non sembra nemmeno serie A e questo vuol essere un vero complimento (anche sulle telecronache)