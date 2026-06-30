Biella, progetto da 1,1 milioni per riqualificare il PalaPajetta

La Giunta comunale di Biella ha approvato la candidatura all'Avviso "Sport e Periferie 2026", promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di ottenere un finanziamento destinato alla riqualificazione del PalaPajetta, il palazzetto dello sport di via Pajetta 49.

Il progetto prevede un intervento complessivo del valore di 1.100.000 euro, di cui 1 milione di euro richiesto attraverso il bando ministeriale e 100 mila euro quale quota di compartecipazione finanziaria a carico del Comune di Biella, pari al 10% del contributo richiesto, come previsto dall'Avviso.

“Sarebbe un bel colpo per la città – commenta l’assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . Il problema è che come accade per tutti gli ultimi bandi che sono stati fatti che riguardano gli impianti sportivi, gran parte del punteggio viene assegnato tenendo conto dell’indice di abbandono scolastico nel territorio, del degrado sociale e per nostra fortuna Biella da questo punto di vista è messa bene. E’ dal 2018 che l'amministrazione cittadina non si porta a casa fondi per riqualificare impianti sportivi. L' ultima possibilità è stata sfruttata dalla giunta Cavicchioli. Vale comunque la pena tentare, mal che vada abbiamo il progetto ed interverremo noi”.

L'intervento in questo caso ha come obiettivo quello di migliorare la sicurezza dell’impianto, la funzionalità, l'accessibilità, la sostenibilità ambientale, l'efficienza energetica e la qualità complessiva. Nel dettaglio, il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), approvato dalla Giunta individua tra le priorità il miglioramento o l'adeguamento sismico, la riqualificazione delle parti architettoniche interne e dei servizi, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adeguamento degli impianti tecnologici, il miglioramento delle prestazioni energetiche e l'aggiornamento delle dotazioni per la prevenzione incendi.

La delibera sottolinea inoltre come il PalaPajetta rappresenti un'infrastruttura di rilevanza pubblica per lo svolgimento di attività sportive agonistiche, scolastiche, associative e di interesse collettivo, mantenendo una funzione educativa, sociale e aggregativa per la comunità.

L'Amministrazione precisa infine che la candidatura è presentata nell'interesse pubblico di migliorare la sicurezza, l'efficienza e la fruibilità dell'impianto sportivo, evidenziando che l'eventuale concessione del finanziamento dipenderà dalla valutazione del Dipartimento per lo Sport e della Commissione incaricata dell'esame delle domande.