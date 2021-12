L’ultimo saluto de La Vetta Running a Ivan Camurri: “Anche gli angeli a volte si perdono, ma tu corri e non ti voltare”

La prematura scomparsa di Ivan Camurri (leggi qui) ha gettato nello sconforto le comunità del Biellese e della Valsesia. Tantissimi i messaggi di vicinanza e i post di cordoglio condivisi nella giornata di oggi, 26 dicembre. Poco fa, in redazione, abbiamo ricevuto il saluto degli amici della La Vetta Running all’atleta, padre e marito della portacolori della squadra biellese Agnese Valz Gen.

“Sai Franci, anche gli angeli a volte si perdono! A papà Ivan è accaduto esattamente questo: si è perso tra di noi, qui sulla terra dove ha saputo vivere intensamente, amando mamma Agnese come pochi sarebbero stati capaci di fare – scrivono - Ha corso, ha gioito, ha pianto e soprattutto ha sofferto con dignità e tenacia e, poi, oggi è ripartito per tornare là, da dove tutto era cominciato. Sai Agnese, noi non eravamo proprio pronti, perché non si è mai pronti a lasciarli andare! Così ora vorremmo che tu sentissi il calore del nostro abbraccio per superare l’angoscia del momento, quel calore che riverbera le sue parole ‘l’amore vince su tutto’, nella consapevolezza che ‘ci si vedrà più avanti’. Perché sai Ivan, anche gli angeli a volte si perdono, ma tu corri, corri e non ti voltare!!!”.